Vinculan a proceso a imputado por incumplimiento de la obligación alimentaria

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, y Contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Andrés C. L., por el delito de incumplimiento agravado de la pensión alimentaria, en la ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado en el delito cometido en perjuicio de su hijo de 28 años de edad, quien padece una incapacidad intelectual.

De acuerdo a la investigación ministerial el imputado Andrés C. L., no aportó la pensión alimenticia, desde el 2 de diciembre de 1997, hasta noviembre de 2025, como lo exige el expediente familiar de juicio ordinario, radicado en el Juzgado Cuarto Familiar, del Distrito Judicial Morelos.

Por tal motivo, fue detenido con una orden de aprehensión, cumplimentada el 19 de diciembre de 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y llevado a la audiencia de formulación de imputación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4920/2025, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar consistente en la presentación periódica ante la autoridad judicial, la prohibición de salir de la ciudad y el pago de 25 mil pesos como garantía de que cumplirá el acuerdo para pagar la pensión.

Con ello, se da cumplimiento al derecho a la manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).