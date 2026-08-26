Vinculan a proceso a imputado por homicidio de taxista en Chihuahua

Juez de Control fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ariel Yurem P. O., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, cometidos en perjuicio del taxista Salvador Ignacio N. Q.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada este miércoles 26 de agosto, el Juez de Control conocedor de la causa penal 2389/2026, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica del imputado.

De acuerdo con la investigación ministerial, la noche del 14 de agosto de 2026, el imputado y diverso sujeto, agredieron a la víctima, causándole la muerte y la despojaron de aproximadamente 2 mil pesos y de su teléfono celular.

Hechos por los que al imputado Ariel Yurem P. O., se le cumplimentó una orden de aprehensión y se procedió en su contra.

El Órgano jurisdiccional, reiteró la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).