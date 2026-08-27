La película ‘En el camino’ de David Pablos fue elegida entre 17 producciones inscritas y buscará una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional.

México ya tiene representante para competir por un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) seleccionó En el camino, película escrita y dirigida por David Pablos , para buscar una nominación en la 99.ª edición de los premios.

En el camino de David Pablos representará a México en los Oscar 2027

La cinta, de 93 minutos y filmada completamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta la historia de Veneno, un joven que sobrevive en distintos puntos de carretera del norte de México ofreciendo favores sexuales a camioneros.

En el camino (Instagram)

Durante uno de esos encuentros conoce a Muñeco, un trailero que enfrenta problemas de alcohol y drogas. Lo que comienza como un viaje compartido termina convirtiéndose en una relación cercana mientras ambos recorren las carreteras del norte del país. Sin embargo, el pasado de Veneno, relacionado con deudas y negocios de drogas, amenaza con alcanzarlos.

Pablos, nacido en Tijuana en 1983, trabajó cerca de una década para llevar este proyecto a la pantalla. El director también está detrás de películas como Las elegidas y El baile de los 41.

En el camino (Instagram)

El elenco está encabezado por Víctor Miguel Prieto Simental, quien debutó como actor interpretando a Veneno y fue descubierto durante el proceso de casting en Ciudad Juárez, y Osvaldo Sánchez, quien da vida a Muñeco y cuenta con experiencia en cine y teatro.

La producción estuvo a cargo de Inna Payán, Diego Luna, Luis Salinas y Enrique Nava. También participaron compañías como La Corriente del Golfo, fundada por Luna y Gael García Bernal, además de The Maestros Cine, EFD Studios y Producciones Año Bisiesto.

De Venecia a los Ariel: el recorrido de la película En el camino

Antes de convertirse en la apuesta mexicana para los Oscar, En el camino tuvo un recorrido destacado por distintos festivales internacionales.

En el camino (Instagram)

La película tuvo su estreno mundial el 4 de septiembre de 2025, dentro de la sección Orizzonti del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia. Ahí consiguió dos reconocimientos: el premio a Mejor Película de Orizzonti y el Queer Lion Award.

Posteriormente, la cinta también recibió premios en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde obtuvo reconocimientos a Mejor Fotografía y Mejor Actor para Víctor Miguel Prieto Simental.

Su trayectoria continuó en México con los Premios Ariel 2026,donde encabeza las nominaciones con 13 candidaturas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Guión Original. La ceremonia se llevará a cabo el 3 de octubre de 2026. El estreno comercial de En el camino en México ocurrió en junio de 2026.

En el camino (Instagram)

La AMACC eligió la película entre 17 producciones inscritas para representar al país en la carrera rumbo a los Oscar. La selección mexicana es independiente de la que se realiza para los Premios Goya, competencia en la que México estará representado por Moscas, de Fernando Eimbcke.

Para avanzar en la contienda de la Academia de Hollywood, En el camino deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad, entre ellos haber tenido un estreno comercial en salas durante al menos siete días consecutivos y contar con diálogos predominantemente en un idioma distinto al inglés.