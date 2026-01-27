Vinculan a proceso a imputado por homicidio calificado en Saucillo

El imputado fue detenido el 21 de enero de 2026 con una orden de aprehensión, en Saltillo, Coahuila

La Fiscalía de Distrito Zona Centro en Saucillo, obtuvo hoy martes 27 de enero, la vinculación a proceso del imputado Jesús Arturo M. V., alias “El Flaco” y/o “El Güero”, por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino en el municipio de Saucillo.

El agente del Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para que el Juez de Control del Distrito Judicial Camargo conocedor de la causa penal 113/2025, resolviera la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Imputado por hechos ocurridos el 17 de marzo del 2024, cuando en compañía de diversa persona (todavía no identificada), con uso de violencia forzó a la víctima a subirse a un vehículo en el que la llevaron en el municipio de Saucillo.

En las calles 7ª y 9ª, de la colonia Granjas El Paraíso, golpearon a la víctima con un bat de béisbol hasta causarle la muerte y dejaron su cuerpo en la calle San Marcos.

Las indagatorias ministeriales del caso llevaron a la detención de Jesús Arturo M. V, el 21 de enero de 2026, en Saltillo, Coahuila.

El Juez de Control, estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación ministerial.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).