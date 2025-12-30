Vinculan a proceso a imputado por el secuestro de 5 personas en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Sergio David C. A., por el delito de secuestro, cometido a un adulto y a cuatro menores de edad, en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio, establecen que el imputado participó en el secuestro de un masculino y cuatro menores de edad, siendo el primero privado de la vida en el acto, en hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2025, en un domicilio de la colonia Riberas del Bravo.

Delito por el que Policías Investigadores notificaron una orden de aprehensión al imputado el lunes 22 de diciembre de 2025, en el centro de detención provisional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró que lo expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditan la probable responsabilidad del imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).