Emite Policía Cibernética Alerta por reto viral “Tiroteo” en redes sociales

La Policía Cibernética alerta a la ciudadanía sobre la detección de un reto viral en redes sociales, conocido como “tiroteo”, en el cual estudiantes difunden supuestas amenazas de ataques armados como una “broma” con la intención de generar atención o viralidad.

Este tipo de contenido, aunque se presente como juego, puede provocar pánico, movilización de cuerpos de seguridad y consecuencias legales para quienes lo promuevan o difundan.

Ante esta situación, la autoridad exhorta a madres, padres de familia, docentes y estudiantes a mantenerse informados y actuar con responsabilidad.

Recomendaciones:

No compartir, reaccionar ni difundir este tipo de mensajes.

Informar de inmediato a autoridades escolares o a un adulto de confianza si se detecta alguna amenaza.

Reportar en redes sociales cualquier publicación o perfil que promueva este tipo de conductas.

La Policía Cibernética reitera que la seguridad no es un juego, por lo que hace un llamado a la conciencia social para evitar la propagación de este tipo de contenidos que ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad.

Para recibir asesoría o realizar un reporte, comunicarse al teléfono 614 442 73 00, extensión 3214.