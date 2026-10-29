Vinculan a proceso a imputada por robo agravado en Chihuahua

• La reparación del daño asciende a más de 62 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso de Giovanna M. A., por el delito de robo agravado.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 1 de abril de 2026, la imputada ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santo Domingo, en la ciudad de Chihuahua, de donde sustrajo diversas joyas de oro y un reloj Citizen, propiedad de la víctima.

El 26 de octubre de 2026, el Juez de Control dictó la vinculación a proceso en contra de Giovanna M. A., imponiéndole la medida cautelar de firma mensual y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La reparación del daño quedó establecida en la cantidad de 62 mil 514 pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de combatir los delitos de robo que afecten a las personas y llevar ante la justicia a quienes los cometen.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).