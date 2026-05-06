Vinculan a proceso a imputada por homicidio en Bocoyna

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Lucía A. C. y/o Lucía Rosa A. C., tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Los datos de prueba expuestos por la representación social, establecen que la imputada de 53 años de edad, privó de la vida a Jesús A. C., en hechos registrados el 13 de diciembre del 2025, en la localidad de Machogue Cahuirare, municipio de Bocoyna.

De acuerdo a la investigación ministerial, la imputada y diversa persona, provocaron la muerte del masculino golpeándolo con un palo, además que la imputada lo decapitó con un hacha.

En la audiencia efectuada el pasado lunes 04 de mayo, el Juez de Control, resolvió vincular a proceso a la imputada, para lo cual fijó un plazo de 02 meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).