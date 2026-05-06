Ejecutan a hombre en calles de la colonia Nombre de Dios; sicarios huyeron en moto

Un hombre fue ejecutado en el cruce de las calles 10 de Abril y Cuarta, en la colonia Nombre de Dios. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta roja, modelo atrasado.

Testigos señalaron que dos sujetos dispararon en repetidas ocasiones con armas de fuego calibre 9 milímetros, privando de la vida a la víctima en el lugar.

Tras el ataque, al sitio arribaron elementos de las distintas corporaciones policiacas y de emergencia para asegurar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

En el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros.