Vinculan a proceso a adolescente por el secuestro de dos personas en motel

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de una menor de edad, por el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una pareja en Cd. Juárez.

A través de datos de prueba suficientes y una argumentación jurídica razonable, el Ministerio Público acreditó la participación en el hecho delictivo ocurrido entre el pasado 20 y 23 de febrero, cuando la menor, con diversos sujetos, participó como vigilante en el plagio de ambas personas.

Las víctimas permanecieron privadas de su libertad en el interior de un motel que se encuentra en la avenida Manuel J. Clouthier, en donde fueron objeto de violencia física para forzar a sus familiares a efectuar la entrega de dinero a cambio de su liberación.

La menor fue detenida en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que atendieron una llamada anónima, quedando a disposición del Ministerio Público para su investigación.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).