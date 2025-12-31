Vinculan a proceso a 5 imputados por robo agravado y secuestro exprés en Haciendas de Santa Fe

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los cinco imputados por los delitos de robo agravado y secuestro exprés, cometidos el 20 de diciembre del año en curso, en el fraccionamiento Haciendas de Santa Fe, en la ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, demostró la probable responsabilidad de los imputados: Roberto G. S., Luis Joel M. M., Joan Manuel S. N., José Leopoldo R. F., y Óscar Osvaldo B. C., en los delitos cometidos en perjuicio de tres víctimas.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 5317/2025, esta representación social expuso datos de prueba, en los que se señala que participaron en el robo a una casa habitación, en donde amarraron a los propietarios y extrajeron dinero en moneda nacional y extranjera, joyería y diversas pertenencias.

Por medio de un operativo de inteligencia, desarrollado entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se obtuvieron indicios suficientes para obtener las órdenes de aprehensión con las que fueron detenidos pocas horas después de los hechos.

Los imputados fueron presentados ante el Juez de Control, el 24 de diciembre, y les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo que dure el proceso.

En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada ayer martes 30 de diciembre, el Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica de los imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, de las policías ministerial y municipal, así como de peritos y analistas, demuestra el compromiso de combatir la impunidad y brindar seguridad de la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta a su integridad física, moral y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).