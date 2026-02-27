Vinculan a El Mencho con carnaval en Autlán donde actuaron Julión Álvarez, El Mimoso y otros artistas

Un reportaje reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte en febrero de 2026, habría patrocinado el Carnaval de Autlán, Jalisco.

Documentos hallados en su última guarida en Jalisco detallan pagos y contrataciones de artistas como Julión Álvarez, Edén Muñoz y Grupo Firme para la cartelera del festejo.

El hallazgo incluye listas manuscritas y referencias a la organización del Carnaval de Autlán, lo que refuerza la influencia del narcotraficante en celebraciones locales.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Reportan que El Mencho patrocinaba el Carnaval de Autlán en Jalisco

Según un reportaje de El Universal, publicado este 27 de febrero de 2026, se hallaron documentos en la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, también apodado como “El Señor de los Gallos” que probarían que patrocinaba el Carnaval de Autlán, Jalisco.

El borrador en manuscrito encontrado estaba titulado como “carnaval acomodos” o “cartelera carnaval”, detallaba la programación de artistas para el Carnaval de Autlán de Navarro, una de las fiestas más importantes de la región sur de Jalisco.

En esa lista encontrada, aparecen nombres de importantes artistas del regional mexicano que se presentarían en el Carnaval, tales como:

Edén Muñoz, José Alfredo Olivas, Julión Álvarez que se presentarían el 8 de febrero.

Grupo Firme, Luis R Conriquez, “Chicho Castro” para el 13 de febrero.

Banda Cuisillos, “El Mimoso”, Memo Garza para el 14 y 16 de febrero.

El Carnaval de Autlán de Navarro se presentaba en la Plaza de Toros Alberto Balderas en donde también se hacen jaripeos y corridas.

En el reportaje también revelaron que los cubeteros y vendedores en la plaza usaban mandiles con la caricatura de El Mencho y la leyenda “Señor de los Gallos”.

También cuentan que El Mencho asistía personalmente a los jaripeos y eventos, disfrutando del ambiente.