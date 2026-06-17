Vinculados a proceso por abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y lesiones dolosas

• Los imputados son policías municipales de Rosales, quienes fueron denunciados por golpear a un detenido a bordo de una patrulla y en la celda

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Julio César S. S. y Kevin Alberto L. R., por los delitos de abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, y lesiones dolosas, en hechos registrados en el municipio de Rosales.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los imputados, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 180/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 28 de julio de 2024, alrededor de las 01:54 horas, ambos imputados, estando en funciones como policías municipales de Rosales, atendieron un llamado ciudadano, acción en la que detuvieron a Jorge Alberto Q. Z., en un domicilio de la localidad El Molino.

En el lugar, esposaron al detenido y lo subieron a la patrulla, en donde lo golpearon con puños y pies en diferentes partes del cuerpo, y posteriormente, lo ingresaron a las celdas de la Policía Municipal, en donde nuevamente lo golpearon en la cara, cabeza y cuerpo, causando, equimosis, pérdida de piezas dentales, deformidad nasal y fractura del tabique nasal.

El 10 de junio de este 2026, en la audiencia inicial, esta representación social hizo del conocimiento a Julio César S. S. y Kevin Alberto L. R., los delitos que se les imputaban, por los cuales fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de no acercarse ni molestar a la víctima.

Además, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).