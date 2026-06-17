Sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión por robos a dos tiendas OXXO

• Cometió los ilícitos en el año 2024, a las sucursales ubicadas en las colonias Santa Rita y Dale

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión, dictada en contra del acusado Iván Alfredo F. R., por el delito de robo agravado, que cometió a la cadena comercial OXXO.

Las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, en el juicio oral 213/2024, fueron contundentes para demostrar la responsabilidad del ahora sentenciado, ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos.

A través de la investigación ministerial, se demostró que el 22 de febrero de 2024 amagó con un arma de fuego tipo escuadra al personal de una tienda OXXO, ubicada en la avenida Primero de Mayo, de la colonia Santa Rita y se apoderó de 898 pesos en efectivo.

Mientras que el 23 de febrero de 2024, trató de robar dinero de la caja registradora de la sucursal de la mencionada cadena comercial, ubicada en la calle Melchor Guaspe de la colonia Dale. No obstante, la cajera opuso resistencia e Iván Alfredo F. R., tuvo que abandonar el establecimiento sin consumar el robo.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos patrimoniales, así como de llevar ante la justicia a quienes atentan contra las y los chihuahuenses.