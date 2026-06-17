Emite Protección Civil alerta preventiva por tolvaneras y alta concentración de polvo en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva para la tarde y noche de este miércoles 17 y el mediodía del jueves 18 de junio, debido a la presencia de una masa de polvo que afecta diversas regiones del estado.

Actualmente, el fenómeno meteorológico atraviesa los municipios de Ascensión, Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame y Ojinaga.

Para el jueves se prevé un incremento en la concentración de polvo suspendido y tolvaneras, con niveles superiores a los registrados el miércoles.

Debido a la reducción de visibilidad en carreteras y los posibles efectos en la salud por la presencia de polvo suspendido, se exhorta a la población a permanecer en espacios cerrados y, en caso de ser necesario salir al exterior, se recomienda utilizar cubrebocas para proteger las vías respiratorias.

Asimismo, se pide a los automovilistas conducir con precaución ante la posible disminución de visibilidad en distintos tramos carreteros.

La CEPC exhorta a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda a la población utilizar el número 9-1-1.