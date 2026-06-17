Accidentes, falta de hospitales y desigualdad salarial, afectaron competitividad: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, dio a conocer los motivos por los que la capital descendió dos posiciones en el Índice de Competitividad Urbana, al señalar que factores como el incremento en accidentes de tránsito, la reducción en créditos hipotecarios, falta de infraestructura hospitalaria y la falta de igualdad en los salarios, influyeron en la evaluación.

El mandatario capitalino, dejó claro que uno de los indicadores que más impactó fue el aumento en accidentes viales, situación que relacionó con la saturación vehicular que enfrenta actualmente la ciudad. “Tenemos más autos en el padrón vehicular que personas en edad de manejar. Necesitamos seguir construyendo infraestructura de movilidad para atender esta realidad”. En este sentido, el edil subrayó los proyectos como la vialidad Poniente 5, al asegurar que ayudaría a disminuir la carga vehicular y los accidentes fatales que se registran principalmente en el Periférico de la Juventud.

Por otro lado, habló de la desaparición de subsidios para la construcción de vivienda económica y afirmó que el Municipio colabora con programas de vivienda mediante la aportación de reservas territoriales.

Hombres ganan más que las mujeres. Comentó sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, la cual continúa siendo un reto para la ciudad, por lo que llamó al sector empresarial a avanzar hacia la igualdad salarial, porque en Chihuahua los hombres ganan más que las mujeres.

Infraestructura. indicó que uno de los indicadores más relevantes es la disponibilidad de camas hospitalarias por habitante, por lo que reiteró la necesidad de que el Gobierno Federal concrete la construcción de nuevos hospitales del IMSS y del Issste en Chihuahua.

Metropolitana. Aseveró que algunos indicadores ahora se miden a nivel metropolitano, lo que implica que el desempeño de municipios como Aldama y Aquiles Serdán impacta directamente en la evaluación de Chihuahua capital, particularmente en rubros como homicidios, crecimiento económico e ingresos propios.

“Lo que tendremos que hacer ahora es una planeación metropolitana para seguir mejorando estos indicadores y fortalecer la competitividad de toda la región”.

Finalmente, Bonilla Mendoza destacó que la ciudad registró avances en diversos indicadores, entre ellos percepción de seguridad, reducción de corrupción, disminución de mortalidad infantil, ocupación hotelera, formalidad laboral, densidad urbana y atención médica comunitaria.