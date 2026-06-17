Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. celebra 11 años transformando vidas a través de la educación

Con orgullo y gratitud, Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. celebra su 11.º aniversario de trabajo ininterrumpido impulsando el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través de programas educativos que fortalecen sus habilidades, promueven la permanencia escolar y contribuyen a la construcción de un mejor futuro para las comunidades de Chihuahua.

Desde su creación, la asociación ha trabajado con la firme convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades. A lo largo de estos once años, ha desarrollado e implementado programas innovadores que impactan positivamente a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, fortaleciendo no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo socioemocional, el emprendimiento y la construcción de proyectos de vida.

Gracias al respaldo FECHAC, el mayor donante, aliados estratégicos, instituciones educativas, organismos empresariales, voluntarios, donantes y fundaciones comprometidas con el bienestar social, la organización ha logrado ampliar su alcance y generar oportunidades para miles de estudiantes en distintas regiones del estado (Chihuahua, Juárez, Parral y Nuevo Casas Grandes) .

Entre sus principales iniciativas destacan programas enfocados en la permanencia escolar, la orientación vocacional, el emprendimiento infantil, la vinculación educativa y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, contribuyendo a que más niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios y visualicen un futuro con mayores oportunidades.

“Cumplir 11 años representa mucho más que una cifra; significa once años de historias de esfuerzo, colaboración y esperanza. Cada estudiante que descubre su potencial, cada familia que encuentra nuevas oportunidades y cada comunidad que fortalece su tejido social son el reflejo del compromiso compartido de quienes creen en el poder transformador de la educación”, expresó Óscar Eduardo Núñez Elías, presidente de Calidad Educativa Compromiso de Todos, .A.C.

En este aniversario, la asociación refrenda su misión de seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones, convencida de que la educación es responsabilidad de todos y la mejor inversión para construir una sociedad más justa, equitativa y próspera.

Calidad Educativa agradece profundamente la confianza y el apoyo recibido durante estos once años, e invita a la sociedad a continuar sumándose a esta causa que transforma vidas y abre caminos hacia un mejor futuro.