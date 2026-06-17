Invita Estado a exposición y venta de productos elaborados por personas con discapacidad

-Se realizará este 19 de junio en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Alumnas y alumnos del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad llevarán a cabo una exposición y venta de productos, elaborados en los distintos talleres que ofrece la institución, con el propósito de mostrar su talento y generar ingresos mediante la comercialización de sus creaciones.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que esta actividad tendrá lugar el viernes 19 de junio en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m, por lo que invitó a las y los chihuahuenses a asistir y adquirir artículos de calidad, hechos con dedicación y esmero.

Destacó que se contará con manualidades, artículos de bisutería, trabajos de talabartería y zapatería, así como postres, entre otros, en busca de fortalecer la autonomía económica de las personas con discapacidad.

Resaltó que para la administración estatal es fundamental brindar espacios inclusivos en los que este sector de la población pueda desarrollarse plenamente y demostrar que una discapacidad no representa una barrera para poner en práctica sus habilidades, generar ingresos y contribuir activamente a la sociedad.

Loera invitó a la ciudadanía a asistir y apoyar a las y los participantes, conocer su trabajo y constatar el talento y dedicación que imprimen en cada una de sus creaciones.