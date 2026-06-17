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Se suma empresa Zaragoza al Mercadito Más Barato; dan a conocer paquetes y precios para la tercera edición

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las familias chihuahuenses a aprovechar la tercera edición del programa Mercadito Más Barato, que continúa sumando aliados comprometidos con apoyar la economía de los hogares.

En esta ocasión, la empresa chihuahuense Zaragoza se integra a esta iniciativa, uniéndose a la Central de Abastos y a Bimbo para ofrecer productos de calidad a precios accesibles para las y los ciudadanos.

El Mercadito Más Barato se llevará a cabo este sábado 20 de junio, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias, en el Centro Deportivo Tricentenario.

Las personas asistentes podrán adquirir los siguientes paquetes:
Central de Abastos: Mi Bolsita en 100 pesos

  • Papa, 1 kilogramo
  • Tomate, 1 kilogramo
  • Naranja, 1 kilogramo
  • Pepino, 1 kilogramo
  • Malla de aguacate
  • Plátano
  • Limón, medio kilogramo
  • Chile jalapeño, medio kilogramo
  • Cebolla, medio kilogramo

Paquete Bimbo: en 100 pesos

  • Pan blanco
  • Rebanadas
  • Chocotorro
  • Napolitano
  • Donitas
  • Nito
  • Galletas Lors

Paquete Zaragoza: en 90 pesos

  • Un litro de leche UHT entera
  • Un litro de leche UHT deslactosada light
  • Un kilogramo de yoghurt Levia sabor fresa
  • Una bolsa con 50 bolys de yoghurt Muuu

Se invita a la población a acudir con anticipación para aprovechar estos paquetes, ya que estarán disponibles hasta agotar existencias.

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