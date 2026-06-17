Se suma empresa Zaragoza al Mercadito Más Barato; dan a conocer paquetes y precios para la tercera edición

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las familias chihuahuenses a aprovechar la tercera edición del programa Mercadito Más Barato, que continúa sumando aliados comprometidos con apoyar la economía de los hogares.
En esta ocasión, la empresa chihuahuense Zaragoza se integra a esta iniciativa, uniéndose a la Central de Abastos y a Bimbo para ofrecer productos de calidad a precios accesibles para las y los ciudadanos.
El Mercadito Más Barato se llevará a cabo este sábado 20 de junio, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o hasta agotar existencias, en el Centro Deportivo Tricentenario.
Las personas asistentes podrán adquirir los siguientes paquetes:
Central de Abastos: Mi Bolsita en 100 pesos
- Papa, 1 kilogramo
- Tomate, 1 kilogramo
- Naranja, 1 kilogramo
- Pepino, 1 kilogramo
- Malla de aguacate
- Plátano
- Limón, medio kilogramo
- Chile jalapeño, medio kilogramo
- Cebolla, medio kilogramo
Paquete Bimbo: en 100 pesos
- Pan blanco
- Rebanadas
- Chocotorro
- Napolitano
- Donitas
- Nito
- Galletas Lors
Paquete Zaragoza: en 90 pesos
- Un litro de leche UHT entera
- Un litro de leche UHT deslactosada light
- Un kilogramo de yoghurt Levia sabor fresa
- Una bolsa con 50 bolys de yoghurt Muuu
Se invita a la población a acudir con anticipación para aprovechar estos paquetes, ya que estarán disponibles hasta agotar existencias.