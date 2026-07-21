Vinculado a proceso por violencia familiar contra su ex pareja

– Enfrentará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte (FEM), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor David H. C., por el delito de violencia familiar con penalidad agravada, cometido en perjuicio de su ex pareja sentimental, en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado por los hechos delictivos que se registraron el 11 de julio del año en curso, en el interior de un domicilio de la colonia Carlos Castillo Peraza, en donde presuntamente agredió física y psicológica a la víctima.

Hecho por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 2829/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Héctor David H. C., y resolvió su situación jurídica, además, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).