Vinculado a proceso por violación y abuso sexual a dos menores en Ojinaga

• Enfrentará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Ojinaga, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Moisés J. L., por los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Manuel Ojinaga, conocedor de la causa penal 14/2026, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con la investigación ministerial, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, Moisés J. L. hizo actos sexuales a dos niñas, de 9 y 11 años de edad, a quienes amenazó para que no dijeran nada.

El imputado fue detenido con orden de aprehensión y en la continuación de la audiencia inicial, el Órgano jurisdiccional resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).