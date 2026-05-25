De lujo a necesidad: la tecnología de conducción asistida se convierte en clave para camiones de carga

La conectividad y herramientas inteligentes a bordo mejoran la experiencia y reducen el riesgo de siniestros en trayectos largos

La seguridad inteligente en el transporte de carga con sistemas de asistencia a la conducción avanzados está creciendo en uso en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad inteligente empezó a correrse del segmento premium y a instalarse en el transporte de carga, donde el aumento de la siniestralidad volvió más visible una discusión que ya no gira solo en torno al daño después del choque, sino a la capacidad de evitarlo antes de que ocurra.

El dato que enmarca esa apuesta es oficial: durante el primer cuatrimestre de 2025, los siniestros viales con víctimas fatales en Colombia subieron 9% frente al promedio de los últimos cinco años, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Esa combinación entre mayor riesgo en ruta y nuevas herramientas de prevención aparece en un segmento atravesado por largas jornadas, tráfico constante y recorridos exigentes.

La prevención y anticipación de riesgos reemplazan a la reacción post-accidente en la nueva estrategia de seguridad vial para vehículos de trabajo con tecnología.

“Hoy la conversación sobre seguridad va mucho más allá de la protección en caso de accidente. La tecnología permite anticipar riesgos, acompañar al conductor y reducir situaciones que muchas veces se generan por fatiga, puntos ciegos o pérdida momentánea de atención en la vía”, dijo Felipe Negret Hidalgo al medio provisto, en su calidad de gerente de marca de Farizon Colombia.

En medio de estas situaciones se vuelve a hablar de la importancia de la tecnología para mitigar riesgos.

La prevención pasa a ocupar el centro de la seguridad vial en vehículos de trabajo

La definición que plantea Negret desplaza el eje tradicional de la seguridad, centrado en resistir el impacto, hacia uno apoyado en la anticipación del riesgo con tecnología. Frenado autónomo de emergencia, alertas de abandono de carril, control de estabilidad, cámaras de visión 360° y sistemas de monitoreo del conductor; son las alertas creadas para intervenir antes de que un error derive en un siniestro. La fatiga, los puntos ciegos y lapsos de atención motivan la adopción de sistemas de asistencia inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Farizon Colombia, esa lógica ya se está trasladando a vehículos como H9E, la Van V6E y la SuperVan SV, todos con sistemas de asistencia tecnológica a la conducción.

Los sistemas de asistencia avanzan en operaciones donde visibilidad y maniobra son determinantes

La adopción de estas funciones cobra un peso mayor en trayectos donde la visibilidad, la maniobrabilidad y la atención permanente resultan determinantes para la seguridad. Así que aparecen asistentes para maniobras, conectividad, monitoreo del entorno y configuraciones destinadas a reducir la fatiga en trayectos largos o jornadas extensas.

La apuesta no queda limitada a la electrificación de la flota. Tecnologías que antes parecían reservadas a segmentos premium empiezan a presentarse como una necesidad creciente para quienes pasan gran parte del día en la vía. Las camionetas eléctricas como esta EX60 también tienen mecanismos de seguridad para evitar accidentes de tránsito, incluso por un microsueño.

La seguridad tecnológica toma protagonismo en la nueva generación de SUV eléctricos

La industria automotriz atraviesa una transformación en la que la seguridad dejó de depender únicamente de elementos mecánicos para integrar sistemas inteligentes capaces de analizar datos en tiempo real. Bajo esa visión fue desarrollado el nuevo SUV eléctrico de Volvo que incorpora una plataforma tecnológica enfocada en asistencia predictiva, monitoreo del entorno y actualizaciones constantes de software.

Uno de los puntos centrales del vehículo es la denominada “Safe Space Technology”, una propuesta que combina sensores externos e internos para interpretar lo que sucede tanto fuera como dentro del automóvil. El sistema puede analizar variables como velocidad, dirección, ocupación de asientos y posición de los pasajeros con el objetivo de optimizar las respuestas de protección en caso de riesgo.

En el EX60 se pone foco en la computación central del vehículo mediante una arquitectura desarrollada para procesar información de manera más rápida y eficiente. Según la información oficial, esta tecnología permitirá mejorar funciones con actualizaciones remotas, una tendencia cada vez más fuerte en los vehículos definidos por software y que busca extender capacidades del automóvil incluso después de salir de fábrica. La herramienta de IA de Google busca facilitar la interacción natural entre el conductor y el vehículo (Google)

Gemini, la IA de Google, que está en una SUV eléctrica

Otro de los elementos destacados es la incorporación de inteligencia artificial conversacional integrada con Gemini, el sistema de Google. Esta herramienta busca facilitar la interacción natural entre conductor y vehículo, permitiendo realizar consultas o comandos mediante voz sin necesidad de apartar la atención de la carretera, algo que hoy se considera clave en seguridad preventiva.

A nivel de conducción, el SUV incorpora suspensión adaptativa y sistemas electrónicos capaces de ajustar el comportamiento dinámico según las condiciones del camino. Además, la plataforma de 800 voltios no solo mejora la autonomía y velocidad de carga, sino que también, responde a una nueva generación de vehículos eléctricos diseñados para trayectos de larga distancia.