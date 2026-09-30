Vinculado a proceso por robo a tienda OXXO de la colonia Francisco Villa

• Fue detenido por elementos de la Policía Municipal en posesión de objetos propiedad del establecimiento.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Antonio H. V., por el delito de robo cometido a una tienda OXXO de la colonia Francisco Villa, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado ante la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedora de la causa penal 2760/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 21 de septiembre de 2026, el imputado causó daños al cristal de la puerta principal del establecimiento ubicado en la Avenida Tecnológico, para ingresar y sustraer mercancía.

Fue visto por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo detuvieron en posesión de objetos robados propiedad de la cadena comercial.

El pasado 23 de septiembre se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para combatir los delitos de robo y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).