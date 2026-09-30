Reitera Salud la importancia de eliminar agua acumulada para prevenir el dengue

_Llama a eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y acudir a una unidad médica ante síntomas o signos de alarma_

La Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue durante la temporada de lluvias, mediante la limpieza de viviendas, patios y azoteas, así como la eliminación de recipientes y objetos que acumulen agua.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cubetas, macetas, llantas, botellas y otros recipientes pueden convertirse en criaderos, por lo que se recomienda revisarlos y eliminar el agua acumulada después de las lluvias.

La dependencia recomienda aplicar la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”: lavar recipientes y bebederos de mascotas; tapar tinacos, tambos y depósitos; voltear objetos que no se utilicen, y desechar aquellos que puedan acumular agua.

También sugiere mantener patios y jardines libres de cacharros, utilizar repelente y colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos dolores musculares y articulares, náuseas, malestar general y salpullido. Ante estos signos, se recomienda acudir a una unidad médica y evitar la automedicación.

En caso de dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de nariz o encías, somnolencia, irritabilidad, dificultad para respirar o deterioro general, se debe buscar atención inmediata.Ante la sospecha de dengue, debe evitarse el consumo de aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios sin indicación médica, debido al riesgo de complicaciones.

La Secretaría de Salud reiteró que mantener los hogares libres de criaderos, especialmente después de las lluvias, contribuye a reducir la presencia del mosquito y proteger a las familias.