Reportan 1 fallecido y 39 incidencias por lluvias de ayer en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un reporte de incidencias registradas durante la tarde y noche del pasado martes 29 de septiembre, asociadas a las lluvias en distintos municipios del estado.

En las últimas horas, los mayores acumulados de precipitación se registraron en Bocoyna con 31.8 milímetros (mm), Madera 29 mm, Ascensión 10 mm, Temósachic 9.8 mm, Nuevo Casas Grandes 6.7 mm, Ciudad Juárez 5.8 mm, Ojinaga 3.2 mm, y Balleza 0.2 milímetros.

En Juárez se contabilizaron 39 incidencias, entre ellas 13 árboles caídos, cinco inundaciones, tres bardas afectadas, cinco derrumbes, un poste caído, seis encharcamientos o desbordamientos y tres láminas desprendidas.

Asimismo, se realizaron dos rescates de personas, entre ellos un vehículo que cayó en un bache y a personas que se refugiaron en una de las estaciones del JuárezBus, además de que se presentó el fallecimiento de una persona por arrastre de corriente en el fraccionamiento Villa Bonita.

En Chihuahua capital se reportó la caída de un árbol y un poste, mientras que en La Cruz se registró el crecimiento de un arroyo.

En Gómez Farías se reportó la caída de un pino en el kilómetro 28 de la carretera a Baborigame, mismo que fue retirado durante la tarde.

En Nuevo Casas Grandes se registró el colapso de una barda.

También se mantuvo vigilancia ante las condiciones de lluvia en municipios como Ahumada, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Madera, Manuel Benavides, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Ojinaga, Temósachic, Urique y Uruachi.