Vinculado a proceso por robo a paletería en Cd. Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, en contra del imputado Ángel Eduardo G. L., por el delito de robo agravado, cometido a una paletería en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos de Robo, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado, en el ilícito cometido la noche del pasado 13 de octubre, a un establecimiento comercial ubicado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.

El imputado, de 26 años de edad, fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Ángel Eduardo G. L., permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social número tres, para lo cual el Juez de Control fijó un plazo de dos meses para la terminación de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).