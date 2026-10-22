Detienen a una persona y aseguran vehículos tras asalto millonario en Lomas del Santuario

Un violento asalto perpetrado la tarde de este día en la colonia Lomas del Santuario movilizó a los cuerpos de seguridad, luego de que sujetos presuntamente armados interceptaran a una pareja en el cruce de las calles 26 y Roma. Las víctimas acababan de retirar 400 mil pesos de una sucursal bancaria destinados al pago de una nómina, siendo amagadas y despojadas del efectivo por los agresores, quienes huyeron inmediatamente con rumbo desconocido tras cometer el atraco.

Gracias a los trabajos de inteligencia y al rastreo mediante las cámaras de las plataformas tecnológicas Escudo y Centinela, elementos de la Policía Municipal y agentes Ministeriales lograron ubicar la ruta de escape de los sospechosos. Esto condujo a un operativo táctico implementado la noche de este día en un domicilio ubicado en el cruce de la privada de Teoporaca y la calle 63 y media, dentro de la colonia Sector 3, donde se concretó la detención de una persona presuntamente involucrada en el delito.

Durante la intervención en el inmueble, las autoridades aseguraron una motocicleta, un vehículo Nissan March blanco, una camioneta Chevrolet Tahoe guinda y el dinero en efectivo, sin que hasta el momento se haya precisado si corresponde a la totalidad del botín robado. Tanto el detenido como los bienes decomisados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía Zona Centro, instancia que continuará con las indagatorias correspondientes.