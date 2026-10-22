Obtiene FDZC sentencia de 4 años y 6 meses por posesión de vehículo robado

Fue detenido en flagrancia en la colonia Quintas Carolinas; el automóvil fue robado en la colonia centro de la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses, dictada en procedimiento abreviado, en contra del imputado José Antonio B. B., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Ante el caudal probatorio expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 16 de febrero de 2026, José Antonio B. B., fue detenido en flagrancia en posesión de un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, línea Matiz, modelo 2016, de color amarillo, que fue robado ese mismo día, en la calle sexta y Gómez Farías, de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

La detención del imputado, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue en las calles Monte Sinaí y Monte Everest, de la colonia Quintas Carolinas.

Fue vinculado a proceso, situación jurídica que enfrentó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En audiencia especial para procedimiento abreviado, desarrollada ayer lunes 19 de octubre, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 438/2026, dictó la sentencia en contra de José Antonio B. B

Este resultado judicial se obtiene gracias a la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.