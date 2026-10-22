Reciben vecinos de nueve colonias de Juárez a Marco Bonilla para exponerle las necesidades de la zona

En el Parque de los Abuelos, las familias organizaron una comida para convivir y platicar con el coordinador

H. Ciudad Juárez, Chih., a 21 de octubre de 2026.- Marco Bonilla fue recibido por vecinos de las colonias Morelos, en sus cuatro etapas, Bosque Bonito, Salvarcar, Valle del Sur, Bosques de Salvarcar y Finca Bonita, quienes le expusieron las principales necesidades de la zona, como parte de los recorridos que realiza en la frontera en su calidad de coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, con el objetivo de recabar propuestas ciudadanas que serán incluidas en la Plataforma Política.

Ante un centenar de habitantes de las colonias mencionadas, reunidos en el parque Los Abuelos, Marco Bonilla explicó que desde hace quince días recorre Ciudad Juárez para conocer, de viva voz de los juarenses, las necesidades y problemáticas de la ciudad, a fin de incorporarlas a la Plataforma Política que se entregará al Instituto Estatal Electoral cuando corresponda el periodo electoral.

Recordó que, durante su gestión en la ciudad de Chihuahua, su política fue siempre escuchar a los vecinos de cada colonia, por lo que destinaba tres días a la semana a recorrer las calles y tocar las puertas de los hogares. “A veces nos felicitaban por el trabajo; otras veces escuchábamos los reclamos de los habitantes, pero de eso se trataba nuestro trabajo: recoger las quejas y llevarlas a la oficina para resolverlas”, expresó.

Asimismo, destacó que todo gobierno debe hacer equipo con la ciudadanía, pues son sus habitantes quienes conocen de primera mano los problemas de su colonia, calle o barrio. Señaló que escuchar y trabajar de la mano con la población es el camino para generar cambios en el entorno y dignificar la vida de las personas.

En representación de los vecinos que integran la agrupación vecinal “Juárez Suré”,expresión en rarámuri que significa “viene del corazón”, Chayito Flores explicó que, desde su llegada a la colonia, decidieron organizarse para transformar su entorno, pues originalmente solo había viviendas de pie de casa y buscaban construir una comunidad más bonita, con calles pavimentadas y parques.

Durante el encuentro, los habitantes señalaron que una de sus principales necesidades es el recarpeteo de las calles. Explicaron que llegaron a vivir a la zona hace 40 años y que, con mucho esfuerzo, lograron la pavimentación, sin embargo, el paso del tiempo y las lluvias deterioraron las vialidades, sin que hasta el momento hayan recibido el mantenimiento necesario por parte de las autoridades.