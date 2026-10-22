Motopatrullero lesionado tras choque con camión en Vialidad Sacramento

Un elemento del grupo motorizado de la Policía Municipal resultó con un fuerte golpe en una de sus piernas y posible fractura, luego de ser impactado de costado por un camión de transporte de personal. El percance ocurrió cuando el agente circulaba por los carriles centrales de la Vialidad Sacramento, en sentido de norte a sur, al momento en que la unidad pesada del grupo Tulpe, con número económico 6M-21, le salió al paso al incorporarse desde la lateral.

El corte de circulación provocó que el camión colisionara contra la motopatrulla y proyectara al oficial aproximadamente 15 metros sobre el asfalto. Tras el fuerte impacto, el agente recibió los primeros auxilios por parte de sus compañeros de corporación, quienes coordinaron su traslado inmediato a un centro hospitalario para su atención médica especializada.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar del accidente para hacerse cargo de las diligencias correspondientes, abanderar la zona y deslindar responsabilidades al conductor del transporte de personal. La circulación en la zona se vio afectada temporalmente mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el peritaje vial.