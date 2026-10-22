Presenta INE propuesta de plataforma para consultar sus contrataciones y el uso de recursos públicos

•⁠ ⁠La propuesta “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso” facilitará consultar cómo contrata el Instituto, qué necesita adquirir, qué procedimientos están en curso y cuáles son sus resultados.

•⁠ ⁠Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al INE: Guadalupe Taddei.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la propuesta de micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, una herramienta diseñada para acercar a la ciudadanía información sobre las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos. Su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que la propuesta responde al compromiso de fortalecer la apertura institucional y facilitar el acceso a la información sobre el destino de los recursos públicos, mediante una consulta más accesible y comprensible para la ciudadanía.

“Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”, afirmó.

Recordó que el Instituto ya pone a disposición del público información sobre su presupuesto, programas de adquisiciones, procedimientos de contratación, convocatorias, fallos y contratos. Sin embargo, su localización requiere, en ocasiones, conocer las áreas administrativas o los mecanismos de búsqueda. Por ello, la nueva herramienta busca reunir y presentar estos datos de manera más sencilla.

Acompañada de la Directora Ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León Zapata; de las consejeras electorales Norma Irene De La Cruz Magaña, Frida D. Gómez Puga y Blanca Cruz García; del Consejero Electoral Arturo Chávez López; del Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Roberto Carlos Félix López, así como de integrantes de la Junta General Ejecutiva, explicó que la plataforma se presenta mientras avanzan los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Entre esas actividades se encuentran la actualización del Padrón Electoral, la expedición de la Credencial para Votar, la producción de materiales y documentación electoral, y la contratación de los bienes y servicios necesarios para organizar los comicios.

“Queremos hacer algo más útil para la ciudadanía, abrir y explicar la información, facilitar que se consulten los documentos y que cada persona pueda formarse su propio criterio”, añadió la Presidenta del INE.

El micrositio estará organizado a partir de cuatro preguntas para facilitar la consulta ciudadana: ¿Cómo contrata el INE?, ¿Qué necesita contratar?, ¿Qué procesos están en curso? y ¿Qué se contrató y qué se ha cumplido? Así, las personas podrán identificar de forma rápida y ordenada la información correspondiente a cada procedimiento de contratación y conocer sus distintas etapas.

La plataforma permitirá seguir paso a paso cada procedimiento, desde la necesidad institucional que le da origen hasta su cumplimiento. Para ello, contará con líneas de tiempo que mostrarán las etapas, los participantes, las decisiones adoptadas y los documentos que respaldan cada actuación.

Asimismo, la herramienta distinguirá los montos contratados de los pagos efectivamente realizados y vinculará cada dato con sus documentos de soporte. Esto facilitará la consulta a la ciudadanía, a personas investigadoras y a medios de comunicación, y contribuirá a una transparencia útil, accesible y comprensible.

Durante la presentación se mostró un ejercicio ilustrativo relacionado con la producción de la Credencial para Votar, para explicar cómo podrán consultarse, en un mismo recorrido, las convocatorias, los participantes, los fallos, los contratos y los avances de cumplimiento de una contratación específica.

En ese contexto, la Consejera Presidenta llamó a los actores políticos y a los grupos de interés a conducirse con responsabilidad durante la preparación de los próximos comicios, pues la confianza en las instituciones democráticas exige prudencia y apego a los hechos. Resaltó que el Instituto continúa sus trabajos de organización electoral con el compromiso de garantizar procesos desarrollados con certeza, legalidad y transparencia.

“El trabajo del INE no se detiene ni se puede detener. Estamos preparando los procesos electorales venideros y nuestra obligación es que se lleven a cabo con certeza, con legalidad y con transparencia. Esta es la ruta que vamos a seguir: información a la vista, expedientes disponibles y plena colaboración con las autoridades competentes”, indicó.

Transparencia y rendición de cuentas como principios institucionales

La Consejera Presidenta se refirió a las versiones difundidas sobre personas que anteriormente laboraron en el Instituto y presuntos vínculos con empresas proveedoras. Explicó que el INE revisó la documentación correspondiente y canalizó los antecedentes al Órgano Interno de Control, al que compete investigar y determinar, en su caso, si existieron omisiones o irregularidades. Precisó que las declaraciones patrimoniales y de intereses se presentan bajo protesta de decir verdad y que su contenido es responsabilidad de quienes las suscriben. Asimismo, subrayó que “el INE colaborará con toda la información que sea requerida, sin interferir en las investigaciones”.

Sobre los señalamientos relacionados con empresas proveedoras, señaló que cualquier conclusión debe sustentarse en expedientes, documentos y cronologías verificables, no en especulaciones.

La Presidenta del INE enfatizó que corresponde a los órganos de fiscalización y control evaluar la legalidad de los procedimientos. Por su parte, el Instituto mantendrá su política de apertura de la información, transparencia en las contrataciones y colaboración con las autoridades competentes, para que la ciudadanía pueda consultar los documentos y formarse su propio criterio.

Taddei Zavala defendió el papel del Instituto Nacional Electoral como garante de los procesos democráticos y sostuvo que la confianza pública se fortalece mediante información verificable, apego a la legalidad y respeto institucional. En ese sentido, llamó a los partidos políticos y a los grupos de interés a privilegiar el debate sustentado en hechos y a preservar la confianza en las reglas que hacen posible la competencia democrática.