Inician cosecha de nuez en Aldama; apuestan por tecnología y trazabilidad para el mercado internacional

ALDAMA, CHIH. — Con la participación de más de 50 productores y empresarios del sector, el municipio de Aldama dio inicio formal a la temporada de cosecha de nuez a través de su tradicional comida y asamblea anual, un periodo clave que moviliza la economía regional y que se extenderá hasta finales de enero.

Durante la asamblea, el líder de los nogaleros de Aldama, José Corral, convocó a consolidar la unidad del gremio y a fortalecer la eficiencia productiva frente a retos como la disponibilidad de agua, los costos de insumos y el control de plagas. Subrayó que la actividad no solo genera ingresos para las huertas, sino que activa una amplia cadena de valor que beneficia a jornaleros, transportistas y comerciantes. Asimismo, planteó integrar la agricultura con el comercio y el turismo aprovechando la cercanía con la capital del estado.

Por su parte, el empresario Álvaro Mesta expuso la necesidad de adoptar nuevas herramientas tecnológicas e implementar sistemas de trazabilidad en la producción de nuez. Detalló que dar seguimiento puntual al producto en cada etapa de la cadena productiva resulta determinante para combatir plagas, garantizar estándares de calidad superiores y competir con éxito en los mercados nacionales e internacionales.