Vinculado a proceso por robo a casa habitación en la colonia Adelitas

• Presuntamente ingresó al inmueble y se apoderó de 2 mil pesos en efectivo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado César Luis G. G., por el delito de robo a casa habitación cometido en la colonia Adelitas, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1531/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 5 de febrero de 2026, el imputado causó daños en la puerta principal de la vivienda y una vez en el interior se apoderó de 2 mil pesos en efectivo.

Fue descubierto por la víctima en el patio del inmueble, y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El pasado 29 de septiembre se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para combatir los delitos de robo y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).