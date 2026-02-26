Vinculado a proceso por presunto secuestro de chihuahuense que buscaba llegar a EU

• Edgar Ismael T. G., es señalado como participante en la privación de la libertad de chihuahuense que buscaba llegar a EU

• Los hechos ocurrieron en enero del presente año en Ciudad Juárez

El Ministerio Publico de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro en la Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de un interno del Cereso No. 1.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el interno Edgar Ismael T. G., es presunto responsable de participar en los hechos registrados el 18 de enero del presente año en Ciudad Juárez, cuando privaron de la libertad a un chihuahuense que contrató los servicios de “un pollero” para trasladarse a los Estados Unidos.

Fue ese día, cuando la víctima de identidad reservada, era trasladada en un vehículo Chrysler rumbo a una tienda de autoservicio, en donde fueron interceptados por dos masculinos desconocidos en un vehículo color rojo, amedrentándolos con armas de fuego y ordenándole a la víctima que se cambiara de automotor.

Posteriormente, lo mantuvieron en cautiverio en un domicilio de Ciudad Juárez, al tiempo que hacían amenazas a la familia y con videos e imágenes exigían un pago de más de 6,000 dólares para liberarlo, permaneciendo privado de la libertad por aproximadamente seis días, tiempo en el cual, la víctima sufrió violencia física y psicológica.

Las investigaciones de la Unidad Modelo permitieron establecer que el presunto Edgar Ismael T. G., fue quien proporcionó diversas cuentas bancarias en las que recibieron diversos depósitos por la liberación de la víctima.

Cabe señalar que el imputado se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social #1, en Aquiles Serdán, desde donde, presuntamente se encargaba de la administración y logística del pago del rescate, así como de la recolección de tarjetas bancarias para que se realizaran los depósitos, por lo que se solicitó una orden de aprehensión y llevándose a cabo la audiencia de formulación y el 18 de febrero tuvo lugar la audiencia de vinculación a proceso, bajo la causa penal 261/26.

El Juez de Control del Distro Judicial Bravos, encontró elementos suficientes de la probable participación de Edgar Ismael T. G., en el delito de secuestro agravado en perjuicio de la víctima, por lo que le dictó auto de vinculación a proceso, donde el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)