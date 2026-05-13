Narcolaboratorio no fue desmantelado, 7 personas no asistieron a entrevistas con la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informa sobre los avances en la investigación iniciada a raíz de la localización de una instalación clandestina aparentemente de producción de drogas sintéticas, ubicada en el municipio de Morelos, Chihuahua.



Al respecto, es importante aclarar que la indagatoria del narcolaboratorio, que se integra en la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, fue iniciada por comunicación telefónica de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, recibida el 18 de abril pasado, con posterioridad a que fue planeado y ejecutado el operativo.

Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas; tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, decretándose el aseguramiento correspondiente, previa elaboración de acta circunstanciada en la que constan diversas anomalías.



Asimismo, la FGR informa a la opinión pública que el lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente. Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos.



En cuanto a la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, que se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, se informa que las entrevistas de las personas citadas concluyeron satisfactoriamente, salvo siete personas que no asistieron y que ya han sido convocadas para recabarles su entrevista ministerial en próximos días, lo que se realizará también respecto de otras personas servidoras públicas estatales que se consideran pertinentes para las líneas de investigación que se desarrollan.



Se estima relevante comunicar que el contenido normativo de la Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación, para investigar, perseguir y sancionar, delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales.

La FGR también precisa que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país.

Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales.



La FGR continuará informando a la sociedad sobre los avances y resultados de las indagatorias, de manera transparente y oportuna.