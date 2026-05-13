Menor de 12 años resulta lesionado tras ataque de perros callejeros en Santa Rosa

Un menor de 12 años de edad resultó lesionado tras ser atacado por varios perros callejeros en el cruce de las calles Cuarta y Justiniani, en la colonia Santa Rosa. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte, el menor sufrió diversas lesiones por mordeduras en una de sus piernas, por lo que vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, mientras elementos de la Policía Municipal tomaron nota de los hechos e iniciaron el reporte correspondiente sobre el ataque de los animales callejeros.