Vinculado a proceso por incumplimiento de obligación alimentaria

Desde agosto de 2023 a la fecha, presuntamente no ha pagado la pensión a su hijo, quien es paciente crónico

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Alejandro A. H., por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.

El agente del Ministerio Público, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 923/2026.

La investigación ministerial, establece que, desde agosto de 2023, al 3 de junio del 2026, el imputado incumplió con el pago de la pensión que le corresponde a su hijo, quien además es paciente crónico.

En la continuación de la audiencia inicial, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).