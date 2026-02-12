Vinculado a proceso por fingir ser policía municipal de Madera y portar arma de fuego ilegal

La Fiscalía Especializada de Operaciones Estratégicas, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis S. C., tras acreditar su probable responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y portación ilegal de arma de fuego.

Con base en los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva

El imputado Luis S. C., fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos en la Zona Occidente el pasado 04 de febrero, cuando circulaba a bordo de una patrulla de Seguridad Pública Municipal de ciudad Madera, corporación a la que no acreditó ser elemento, así como no contar con el porte de arma del arma de fuego calibre 5.56 x 45mm. que traía consigo.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).