Vinculado a proceso por el delito de abuso sexual cometido a un masculino

La Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Eli M. R., por el delito de abuso sexual.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, acreditaron la probable responsabilidad del imputado, quien, de acuerdo a las investigaciones ministeriales, hizo tocamientos de índole sexual a un masculino, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 12 de enero, en un domicilio de la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso una medida cautelar diversa a la prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, fijando un plazo de dos meses para cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).