La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Brayan Ulises G.N., por el delito de violencia familiar agravada, cometido a su pareja sentimental en diferentes fechas y lugares de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, el imputado agredió física y psicológicamente a la víctima, en noviembre del 2023, marzo, y julio del 2025, y en noviembre del 2026, en domicilios de las colonias Punta Oriente y Jardines de San Agustín.

Fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el jueves 19 de noviembre, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El Juez conocedor de la causa penal, consideró que los datos de prueba expuestos por la representación social, acreditan la probable responsabilidad del imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).