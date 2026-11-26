Para referirse a la caída de nieve en el tiempo presente, la forma correcta avalada por la Real Academia Española (RAE) es “nieva”. El término “neva” es un error común causado por la confusión en las conjugaciones verbales.

Aunque en la conversación cotidiana es común escuchar ambas variantes, las reglas gramaticales del español determinan que la forma “neva” es incorrecta.

La palabra “nieva” es la conjugación adecuada del verbo impersonal nevar en presente de indicativo.

Al conjugarse en presente, la vocal e de la raíz se transforma en el diptongo iecuando recibe la acentuación tónica.

Ejemplos correctos:

“Hoy nieva en la montaña”.

en la montaña”. “Cuando nieva , disminuye la visibilidad en carretera”.

, disminuye la visibilidad en carretera”. “En esta región nieva durante todo el invierno”.

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Por qué “neva” es incorrecta

La confusión surge al asumir que nevar es un verbo regular que mantiene la vocal de su infinitivo. Sin embargo, pertenece al grupo de verbos irregulares con diptongación, similar a otros casos comunes:

cerrar – cierra (no “cerra”)

– (no “cerra”) pensar – piensa (no “pensa”)

– (no “pensa”) negar – niega (no “nega”)

– (no “nega”) nevar – nieva (no “neva”)

Cómo se conjuga correctamente el verbo “nevar”

Al tratarse de un verbo que describe un fenómeno atmosférico, se utiliza principalmente de forma impersonal (en tercera persona del singular):

Infinitivo: nevar

nevar Presente: nieva

nieva Pasado (pretérito): nevó

nevó Gerundio: nevando

nevando Participio: nevado

Por qué existe tanta confusión

Existen dos razones principales por las que se comete este error:

Generalización de reglas: Verbos regulares como temer mantienes su vocal (teme), lo que lleva a aplicar erróneamente el mismo patrón a nevar. Uso coloquial regional: Aunque la forma “neva” se escuche en el habla cotidiana de algunas regiones, su uso extendido no la vuelve gramaticalmente correcta.

Ejemplos comparados para evitar errores

Correcto: “Mañana nieva en las zonas altas”.

“Mañana en las zonas altas”. Incorrecto: “Mañana neva en las zonas altas”.

“Mañana neva en las zonas altas”. Correcto: “Siempre que nieva se suspenden las clases”.

“Siempre que se suspenden las clases”. Incorrecto: “Siempre que neva se suspenden las clases”.

“Siempre que neva se suspenden las clases”.

Regla práctica para el lector

Para recordar la norma fácilmente:

si habla del fenómeno meteorológico en presente, la forma correcta siempre lleva “ie” (nieva).

Utilizar la forma correcta garantiza claridad y precisión en la comunicación, especialmente en contextos formales, profesionales o periodísticos donde la precisión del lenguaje es fundamental.