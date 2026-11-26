Dos hombres acusados de irrumpir en Anmer Hall, la residencia de campo de William y Kate en Norfolk, enfrentan cargos por robo de varios objetos de los príncipes de Gales.

Los acusados son Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32. Ambos enfrentan cargos relacionados con el ingreso a una casa con intención de robar y la entrada ilegal a un recinto protegido. Un tercer sospechoso permanece prófugo, de acuerdo con la información presentada por las autoridades.

Seis pares de mancuernillas y un reloj: los objetos robados de la residencia de William y Kate

De acuerdo con el reporte de la fiscalía ante el Tribunal de Magistrados de Norwich, los acusados ingresaron a un vestidor de la residencia de William y Kate y sustrajeron seis pares de mancuernillas y un reloj. Sin embargo, el valor de las piezas no fue establecido durante la audiencia.

Uno de los pares de mancuernillas fue descrito como perteneciente “al duque de Edimburgo”. Sin embargo, no se precisó si se referían al difunto príncipe Felipe, esposo de Isabel II, o al príncipe Eduardo, quien ahora ostenta el título de su papá.

La policía presentó cargos a los detenidos en el robo a la residencia de William y Kate (WPA Pool/Getty Images)

Así entraron los ladrones a la residencia de William y Kate

Las acusaciones presentadas ante el tribunal indican que los hombres que entraron a la propiedad utilizaron una tubería de desagüe para escalar por el exterior de la misma y llegar a una ventana por donde entraron a un vestidor.

La policía encontró daños en el marco de una ventana, presuntamente ocasionados durante el ingreso. También se activaron sensores de movimiento en distintos puntos del lugar, incluidos los ubicados cerca de una ventana de la Orangery, una construcción dentro de los terrenos de Anmer Hall.

La policía presentó cargos a los detenidos en el robo a la residencia de William y Kate (Pool/Getty Images)

El registro de los sensores comenzó a las 5:49 de la tarde del lunes 23 de noviembre. Durante una ronda de vigilancia, David Harrison, responsable de conservación de Sandringham, detectó mediante un dispositivo térmico a dos hombres que corrieron hacia una zona boscosa.

El miembro del staff intentó seguirlos en un coche, pero no consiguió localizarlos en ese momento. Posteriormente, la policía arrestó a dos hombres que, según se informa, no llevaban zapatos. La búsqueda contó con perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de la Policía.

¿Quiénes son los hombres que entraron a robar en la residencia de William y Kate?

De acuerdo con distintos reportes, los dos detenidos fueron identificados como Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, de origen albano, ya que requirieron un intérprete en ese idioma.

Ambos fueron presentados este miércoles 25 ante el Tribunal de Magistrados de Norwich, donde enfrentan dos cargos. Ingresar a una casa habitación con intención de robar y entrar ilegalmente a un recinto protegido.

La policía de Norfolk confirmó las identidades de los sujetos y los cargos que pesan sobre ellos mediante un comunicado publicado el 25 de noviembre.

La policía presentó cargos a los detenidos en el robo a la residencia de William y Kate (Pool/Getty Images)

Por su parte, la Fiscalía de la Corona informó que autorizó el proceso judicial después de revisar las pruebas reunidas durante la investigación.

Un tercer individuo que presuntamente participó en los hechos todavía no fue detenido. Asimismo, se dio a conocer que la siguiente audiencia del caso se realizará el lunes 30 de noviembre.

Anmer Hall es la casa de campo que la reina Isabel II regaló al príncipe William y Kate Middleton

Anmer Hall es una mansión georgiana de ladrillo rojo, con 10 habitaciones, ubicada en Sandringham, en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra.

La reina Isabel II regaló la residencia a William y Kate con motivo de su boda, celebrada el 29 de abril de 2011. La pareja la utiliza como casa de campo para sus vacaciones y estancias familiares, y fue ahí donde permanecieron junto a sus hijos durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.