Vinculado a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico

Mediante una orden de cateo fue sorprendido en flagrancia en posesión de lo equivalente a 2,509 dosis de heroína

La Fiscalía de Distro Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico con fines de venta, en contra del imputado Elier Ernesto L. D., de 33 años de edad, quien fue detenido en posesión de 125.45 gramos de heroína.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 131/2025, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica.

Fue detenido en flagrancia, el viernes 23 de enero del año en curso, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la calle Rubén Jaramillo, de la colonia Francisco Villa, en la ciudad de Chihuahua.

Lugar en donde se le aseguró 36 envoltorios de plástico que contenían una sustancia oscura y pastosa, con las características del narcótico conocido como la heroína, con un peso de 125.45 gramos.

De igual manera, se le confiscó un envoltorio de plástico transparente, con una sustancia cristalina y granulosa, con las características propias del cristal con un peso de 1 gramo, aproximadamente.

Hechos por los que un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, procedió en contra de Elier Ernesto L. D., formulándole imputación.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).