Vinculada a proceso por incumplimiento de la obligación alimentaria

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de Ana Paola P. R., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en perjuicio de un menor de edad.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público acreditó ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 1997/2026, la probable responsabilidad de la imputada por hechos ocurridos entre septiembre de 2023 y junio de 2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, durante dicho periodo, Ana Paola P. R., incumplió con la obligación de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de la víctima, menor de edad.

El Juez de Control resolvió la situación jurídica de la imputada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su acceso a la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).