Paulina Peña cuenta cómo quedó su relación con Angélica Rivera tras su divorcio de Peña Nieto y defiende a Sofía Castro

Paulina Peña reveló cómo es actualmente su relación con Angélica Rivera y defendió a Sofía Castro de las críticas a su look y de los rumores sobre su matrimonio con Pablo Bernot.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Carlos Tischler/Shutterstock/Carlos Tischler/Shutterstock)

Larisa González

Paulina Peña Pretelini habló sobre la relación que mantiene actualmente con Angélica Rivera y dejó claro que el divorcio de la actriz y Enrique Peña Nieto no rompió los lazos que construyeron durante los años en que formaron una familia.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F11%2Fpaulina-pena-cuenta-como-quedo-su-relacion-con-angelica-rivera-tras-su-divorcio-de-pena-nieto-y-defiende-a-sofia-castro&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

La hija del expresidente explicó que mantiene comunicación con “La Gaviota”, principalmente en fechas importantes como cumpleaños y celebraciones familiares.

“Muy bien. Sí, sí, sí, sí nos hablamos siempre cuando son fechas importantes para desearnos todo el amor del mundo y todo muy bien”, aseguró Paulina en un encuentro con medios de comunicación.

Paulina Peña habla de su relación con Angélica Rivera

Al recordar la convivencia que tuvo con Angélica Rivera durante el matrimonio de la actriz con Enrique Peña Nieto, Paulina destacó el cariño que recibió de ella.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Moisés Pablo Nava)

Cuando le preguntaron si Rivera se portó como una mamá con ella y sus hermanos, respondió: “No, siempre fue lo máximo. Siempre fue lo máximo”.

Rivera y Peña Nieto se casaron en 2010 y durante su matrimonio convivieron con los hijos de ambos. Paulina, Alejandro y Nicole, por parte del expresidente, y Sofía, Fernanda y Regina, por parte de la actriz.

El matrimonio terminó en 2019, pero Paulina ha explicado en otras ocasiones que el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no significó el rompimiento entre los hijos de ambas familias.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Alfredo Martinez/Getty Images)

La hija del expresidente también ha destacado que Rivera llegó a su vida sin intentar ocupar el lugar de su madre, Mónica Pretelini, sino desde el cariño y la amistad.

Paulina Peña defiende a Sofía Castro

El vínculo también se mantiene con Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro. Paulina y Sofía crecieron juntas durante los años en que sus familias convivieron y ambas han rechazado las versiones sobre una supuesta rivalidad.

Paulina incluso ha llamado a Sofía amiga y hermana, mientras que la actriz también la considera su hermana.

Durante la entrevista, Paulina habló sobre el momento profesional que atraviesa Sofía Castro y aseguró que se mantiene al pendiente de sus proyectos.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Instagram)

“Con Sofía he hablado. He estado muy al pendiente de su novela. Me da muchísimo gusto verla brillar. Estoy tan feliz de verla tan guapa, es el papel que yo quería para ella”.

La hija de Peña Nieto también explicó que suelen comunicarse para compartir buenas noticias y apoyarse cuando alguna comienza un nuevo proyecto.

Paulina Peña defiende el look de Sofía Castro

Paulina también salió en defensa de Sofía Castro después de las críticas que recibió por utilizar un short rojo. La hija de Peña Nieto aseguró que el look le gustó y cuestionó los comentarios negativos.

“A mí me encantó. Es que ¿qué les digo?, o sea, hay gente que no le acomoda. O sea, si hubiera salido con un vestido largo de Cenicienta también hubiera sido criticada”.

Incluso afirmó que, si tuviera la figura de Sofía, ella también utilizaría ese tipo de prendas. “Yo teniendo las piernas de Sofía y teniendo lo que trae Sofía ahorita, lo haría cien por ciento”, aseguró.

¿Qué dijo Paulina Peña sobre el matrimonio de Sofía Castro?

Otro de los temas que abordó Paulina fue el rumor sobre un supuesto “matrimonio lavanda” entre Sofía Castro y Pablo Bernot, versión que rechazó de manera contundente.

“Sabemos que eso no es verdad. Ay, no. Ahora hay tantos pronombres que no entiendo, pero no. Sofía está enamorada, Pablo es una gran persona”.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Carlos Tischler/Shutterstock/Carlos Tischler/Shutterstock)

Paulina también destacó el apoyo que Bernot brinda a la carrera de Sofía y aseguró que la pareja tiene una relación sólida.

“Como matrimonio son sólidos. A ver, cada uno, sobre todo Sofía, tiene una carrera artística que tiene que llevar a cabo. Tiene una responsabilidad que ella desde niña siempre dijo que lo iba a hacer. Y pues Pablo es el mayor apoyo”.

Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Instagram)

La también hija del expresidente agregó que Bernot respalda las decisiones profesionales de Sofía, incluso cuando sus proyectos implican viajar o pasar temporadas fuera de México.

“O sea, no digan esas cosas del matrimonio lavanda”, concluyó.