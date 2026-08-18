“Vienen tiempos muy difíciles”: De la Espriella anuncia medidas económicas tras terremoto en Colombia

Bogotá. Un paquete de medidas económicas para hacerle frente a la crisis provocada por el terremoto, anunció este lunes el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, y advirtió al país que se “vienen tiempos muy difíciles. Es muy duro lo que se viene”.

Para solventar la inesperada crisis informó, de nuevo, que decretará el Estado de Emergencia Económica, facultad que le da la Constitución Política para, vía decreto, tramitar las medidas que permitan soluciones inmediatas en tiempos de desastres.

“Colombianos se nos vienen tiempos muy difíciles. Habrá que hacer sacrificios. Será muy duro lo que se viene”, advirtió De la Espriella en su primera alocución desde que asumió la presidencia el pasado día7, al justificar las medidas que se están preparando desde el ministerio de Hacienda.

Agradeció al Banco Mundial el trámite express de un crédito que solicitó su gobierno de 200 millones de dólares para comenzar “a invertirlos inmediatamente en la reconstrucción de los 450 municipios de 15 departamentos que resultaron impactados por el terremoto”.

Adelantó que, según estudios previos realizados por investigadores privados, “la dimensión económica en pérdidas podría estar por el orden de los 30 billones de pesos (12 mil millones de dólares aproximadamente)”.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que citó el presidente en la alocución la cifra de fallecidos asciende a 289 personas, 4187 heridos y 143 desparecidos.

Los daños físicos arrojan la destrucción de 128 mil viviendas, 185 centros de salud colapsados, lo mismo que 2238 establecimientos educativos.

“Le he dado instrucciones al ministro de Vivienda comenzar de inmediato nuestro Plan Milagro de Vivienda, para garantizar una casa a todas las familias que lo perdieron todo”, enfatizó De la Espriella, sin hacer mención a las críticas que despertó en la opinión pública el ministro Jaime Beltrán, tras haber sido fotografiado en una playa en plan de descanso en mitad de la tragedia que hoy agobia a cientos de miles de damnificados.

De la Espriella habló en alocución presidencial, la primera desde que asumió la presidencia el 7 de agosto, por los canales públicos y privados de televisión y las redes sociales del gobierno, para hacer un primer balance oficial de la tragedia que enluta a la cuarta parte del territorio nacional.