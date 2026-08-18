Temor por retiro de visas vacía puentes de Juárez por la mañana

Los puentes internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso registraron este domingo un comportamiento inusual, con filas prácticamente vacías durante las primeras horas del día, en medio de la incertidumbre generada por los recientes casos de cancelación de visas estadounidenses.

Los cruces Paso del Norte, Zaragoza y Libre reportaron tiempos de espera de apenas entre 5 y 10 minutos durante la mañana. De acuerdo con elementos de Seguridad Vial, la baja afluencia estaría relacionada con el temor de algunos ciudadanos ante posibles revisiones o acciones de autoridades estadounidenses relacionadas con las visas.

Sin embargo, el panorama cambió conforme avanzó el día. Para las 12:51 horas, los reportes de CBP señalaban esperas cercanas a una hora y durante la tarde algunos cruces alcanzaron hasta 80 minutos. Paso del Norte registró la mayor demora, mientras que Zaragoza y el puente Libre también presentaron filas considerables.

El puente Córdova-Américas llegó a registrar alrededor de una hora de espera, mientras que San Jerónimo-Santa Teresa reportó entre 40 y 50 minutos. Los carriles SENTRI fueron los que mantuvieron mayor fluidez, con tiempos inferiores a 10 minutos.

Ante las variaciones en el flujo vehicular, las autoridades fronterizas recomendaron a los usuarios llevar su documentación preparada y a la mano para agilizar las inspecciones y reducir los tiempos de espera.