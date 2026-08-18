CARGANDO INFORMACIÓN...

Embajador Johnson destaca captura en Jalisco de fugitivo buscado por asesinato

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este lunes la detención en Jalisco de un hombre buscado en su país por asesinato y otros delitos, y presentó el caso como un nuevo resultado de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En redes sociales, el diplomático publicó una fotografía del detenido, esposado y custodiado por cuatro policías jaliscienses, y afirmó: “los criminales no tienen dónde esconderse”.

“La coordinación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México continúa dando resultados. Gracias a la estrecha cooperación entre las autoridades, la Policía de Jalisco detuvo a un fugitivo buscado en Estados Unidos por asesinato y otros delitos graves”, escribió.

Johnson sostuvo que la cooperación impulsada por los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum “envía un mensaje claro: sin importar el delito, los criminales no tienen dónde esconderse”.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp