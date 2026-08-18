Federación Escocesa de Futbol retira su apoyo a Infantino a siete meses de elecciones de la FIFA

Londres.- A siete meses de las elecciones a la presidencia de la FIFA, la Federación Escocesa de Futbol retiró este lunes su apoyo a Gianni Infantino, dirigente de la instancia mundial criticado por su fallido proyecto de abrir la institución a inversores privados.

Numerosas federaciones nacionales le han retirado ya el apoyo al dirigente suizo-italiano, de 54 años, único candidato por el momento para su relección el próximo mes de marzo.

Para seguir en el puesto, que ocupa desde 2016, Infantino necesita del apoyo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la máxima autoridad del balompié.

“La Federación Escocesa no votará por Gianni Infantino. Eso está en línea con la postura de la UEFA que nosotros hemos mantenido”, declaró Ian Maxwell, director general de la federación escocesa.

Inglaterra, Irlanda y Gales son algunas de las federaciones que ya han anunciado que no votarán por el actual mandatario.

El futbol “no pertenece a ningún individuo”, valoraron la semana pasada las confederaciones europea (UEFA), norte y centroamericana y del Caribe (Concacaf, a excepción de México) y asiática (AFC) en una “carta abierta” en común.

Según estas tres instituciones, “cuando la confianza está rota por el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber está abandonado”.

“Obviamente ha habido fallos en el liderazgo, una falta de transparencia, una falta de diálogo con las federaciones miembros y es algo que debemos corregir”, añadió el lunes Maxwell.

“La transparencia y la gobernanza deben cambiar. En qué forma o a qué se parecerá, es algo todavía por debatir”, continuó.