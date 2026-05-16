Andrea Chávez acusa bloqueos y señala “represión” del Gobierno estatal durante marcha de Morena

La senadora de Morena, Andrea Chávez, acusó al Gobierno estatal de obstaculizar la movilización convocada este sábado en Chihuahua capital contra la administración de la gobernadora Maru Campos.

Durante su participación en la marcha, la legisladora aseguró que nuevamente creyó en las declaraciones de la mandataria estatal respecto a la libertad de manifestación en Chihuahua, pero afirmó que los hechos registrados este día demostraron lo contrario.

“Otra vez le creí a la gobernadora Maru Campos cuando dijo que en nuestro estado había libertad de manifestación, y lamentablemente hoy volvimos a caer en cuenta de que nos vuelven a mentir”, expresó.

Chávez denunció que durante la jornada se registraron bloqueos carreteros y afectaciones al transporte público que retrasaron la llegada de contingentes provenientes de distintos municipios.

“Hubo bloqueo de carreteras, quitaron el transporte público y utilizaron maquinaria de la Junta de Aguas para bloquear calles por donde íbamos a pasar”, señaló.

La senadora criticó además el uso de equipo oficial en medio de la movilización y aseguró que normalmente esa maquinaria no se utiliza para atender problemáticas cotidianas de la ciudadanía.

“La maquinaria que los chihuahuenses nunca vemos para destapar drenajes o recolectar agua, hoy estaba aquí bloqueando calles”, comentó.

Andrea Chávez sostuvo que el Gobierno estatal actúa de manera represiva y alejada de las necesidades de la población.

“Nuevamente se manifiestan como lo que son: gobiernos represores, gobiernos alejados de las preocupaciones de la gente”, declaró.

Asimismo, rechazó los señalamientos sobre presunto acarreo de personas y aseguró que los asistentes acudieron por voluntad propia desde diferentes regiones del estado.

“Es evidente que esta gente no necesita acarrear a nadie. La gente llegó por sus propios medios, organizó su transporte y vino desde todos los rincones del estado, desde Ciudad Juárez hasta Guadalupe y Calvo”, afirmó.

La movilización de Morena inició la tarde de este sábado desde la Glorieta de Pancho Villa con rumbo a Palacio de Gobierno.